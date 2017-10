Der Chef der Deutschen Börse, Kengeter, legt sein Amt nieder.

Er werde sich Ende des Jahres von seinem Posten zurückziehen, teilte das Unternehmen in Frankfurt am Main nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung mit. Man bedauere den Schritt. Kengeters Vertrag wäre ursprünglich Ende März 2018 abgelaufen.



Gegen Kengeter wird seit Februar wegen möglichen Insider-Handels ermittelt. Dabei geht es um ein Aktiengeschäft aus dem Jahr 2015 in Höhe von 4,5 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft wirft Kengeter vor, von seinem Wissen über die inzwischen geplatzte Fusion mit der Londoner Börse profitiert zu haben. Als die Gespräche über einen Zusammenschluss kurze Zeit später bekannt wurden, legten die Aktienkurse beider Unternehmen zu.