Der Grünen-Vorsitzende Özdemir hat die Rede von Bundespräsident Steinmeier zum Tag der Deutschen Einheit als überfälligen Versuch gewertet, den Begriff der Heimat von rechtsnationalem Ballast zu befreien.

Özdemir sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, er finde es gut, dass der Bundespräsident den Heimatbegriff positiv besetze. Heimat dürfe kein ausschließender Begriff sein, so der Grünen-Vorsitzende. Steinmeier hatte bei der zentralen Einheitsfeier in Mainz erklärt, wer sich nach Heimat sehne, sei nicht von gestern. Die Sehnsucht danach dürfe man aber nicht denen überlassen, die Heimat als ein "wir gegen die" konstruierten. Zugleich warnte der Bundespräsident vor neuen Mauern aus Entfremdung, Enttäuschung und Wut, die für Argumente undurchdringbar seien.



AfD-Fraktionschef Gauland sagte im ARD-Fernsehen, er sehe in diesen Worten keine Kritik an seiner Partei.