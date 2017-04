Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit gibt aus Sicherheitsgründen mehrere Büros im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul auf.

Hintergrund sind das Erstarken der islamistischen Taliban-Rebellen und die Zunahme von Anschlägen und Entführungen in Kabul. Man müsse in ein besser geschütztes Gebiet am Stadtrand umziehen, sagte ein Vertreter der GIZ der Deutschen Presse-Agentur. Die nun verlassenen Büros in der Innenstadt von Kabul waren in den vergangenen Jahren mit Sprengschutzwänden und Stahlschleusen ausgestattet worden.