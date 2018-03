Die sogenannte 50+1-Regel im deutschen Profifußball bleibt bestehen.

Die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) nahm einen entsprechenden Antrag des Zweitligisten St. Pauli an. Damit wird eine Übernahme der Profivereine durch Investoren unterbunden. Ursprünglich sollte auf der Mitgliederversammlung der DFL keine Entscheidung fallen, sondern lediglich der Verlauf der Diskussion festgelegt werden. Laut einer Mitteilung der DFL fiel die Entscheidung äußerst knapp aus: 18 von 34 stimmberechtigten Vereinen stimmten für die Beibehaltung der 50+1-Regelung. Vier Klubs stimmten gegen den Antrag von St. Pauli, neun enthielten sich. Drei anwesende und stimmberechtigte Klubs beteiligten sich demzufolge nicht an der Abstimmung.



Die 50+1-Regel besagt, dass Investoren in Deutschland nur die Mehrheit an einem Verein halten dürfen, wenn sie diesen mehr als 20 Jahre "ununterbrochen" und "erheblich" gefördert haben. Ihre Abschaffung hatte unter anderem der Präsident und Großinvestor von Hannover 96, Kind, gefordert.



Außerdem beschloss die DFL-Mitgliederversammlung den dauerhaften Einsatz des Videobeweises. Bislang war die Technik in der Bundesliga offiziell nur getestet worden. In der 2. Bundesliga wird der Videobeweis ab der kommenden Saison zunächst ohne Auswirkungen auf den Spielbetrieb eingeführt.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.