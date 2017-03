Nach dem Beschluss der umstrittenen Pkw-Maut durch den deutschen Bundestag behält sich Österreich weiter eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof vor.

Die deutsche Maut sei rechtswidrig, sagte der österreichische Verkehrsminister Leichtfried. Er forderte den Bundesrat in Berlin auf, das Projekt zu stoppen. Österreich und andere Nachbarländer Deutschlands fürchten einseitige Belastungen durch die Pkw-Maut, da unter dem Strich nur EU-Ausländer in die Infrastrukturabgabe einzahlen, während deutsche Pkw-Fahrer über die Kfz-Steuer entlastet werden. Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Lühmann, sagte im Deutschlandfunk, die Maut sei zwar nicht im Interesse der deutschen Bürger, schade ihnen aber auch nicht.



Der Bundestag hatte die Pkw-Maut heute beschlossen. Das Gesetzespaket muss noch durch den Bundesrat. Es ist dort zwar nicht zustimmungspflichtig, allerdings wollen mehrere Länder den Vermittlungsausschuss anrufen. Dies könnte das Gesetz so verzögern, dass eine Umsetzung in dieser Wahlperiode unwahrscheinlich würde.