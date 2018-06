Die Europäische Union werde noch in dieser Woche ein deutliches Signal geben, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Es werde noch ein paar Tage dauern, weil es wichtig sei, dass die Regeln eingehalten werden, das alles rechtlich einwandfrei sei. In den nächsten Tagen werde man genau studieren, welche Auswirkungen die Sanktionen genau hätten. Dann werde man auch sehen, wie die EU angemessen reagieren könne. Er sei sich sicher, dass negative Auswirkungen am ehesten in den USA zu spüren sein werden, da dort die Preise für Stahl und Aluminium steigen würden.