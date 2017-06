Der Zug-Hersteller Bombardier baut in Deutschland mehr als 2.000 Arbeitsplätze ab.

Bis zu 2.200 der 8.500 Stellen sollten in den kommenden drei Jahren gestrichen werden, teilte das Unternehmen im brandenburgischen Henningsdorf mit. Davon seien auch zahlreiche Leiharbeiter betroffen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es den Angaben zufolge nicht geben. Zudem wolle man alle sieben Produktionsstandorte erhalten.



Bombardier hatte bereits im vergangenen Jahr mehr als 1.400 Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut. Der kanadische Konzern ist wegen Problemen im Flugzeug-Geschäft in die roten Zahlen geraten.