Es ist eine der Nachrichten, die einem immer wieder die Grausamkeit des Krieges deutlich machen. Ein ehemaliges Schulgebäude in der Nähe der syrischen Stadt Rakka ist 33 Zivilisten zum Verhängnis geworden, wie viele Verletzte es dabei gab, wurde erst gar nicht gemeldet. Das Schulgebäude wurde wahrscheinlich – da laufen die Untersuchungen noch – von Kampffliegern der Anti-IS-Koalition bombardiert. Und, was nun heute die Deutschen beschäftigt: Dieses Schulgebäude ist einige Tage vor dem Angriff von einem deutschen Aufklärungstornado fotografiert worden.

Es ist zwar richtig, dass diese Aufnahme allein nicht ausgereicht hat, um das Gebäude in die Zielplanung aufzunehmen, aber es war ein Mosaikstein für das Bild, auf das die kämpfende Luftwaffe dann das Zielkreuz gelegt hat. Deutschland ist Teil dieser Koalition, und damit hat es eine Mitverantwortung für das, was da passiert.

Genau das ist politischer Wille. Der Kampf gegen den IS ist als eine internationale Aufgabe immer wieder beschrieben worden. Es gibt also nur ein Ja oder Nein. In jedem Krieg kommt es zu Fehlern, zu sogenannten Kollateralschäden. Bei diesem Schulgebäude in Rakka muss man besonders vorsichtig sein. Man weiß, dass der IS, der in dieser Region eine Hochburg hat, Menschen auch als Schutzschilde einsetzt. Wenn es wirklich Flüchtlinge aus Aleppo waren, waren es Menschen, die vor eben diesem IS geflohen sind. Sie werden sich in Rakka nicht gerade der besonderen Fürsorge durch den IS erfreuen können. Der IS sperrt Menschen auch in Liegenschaften ein, in denen er selbst Kommandobehörden unterhält.

Die Bilder, die die deutschen Tornados lieferten, wurden angereichert durch Erkenntnisse beispielsweise aus Drohnen, die die Deutschen da gar nicht einsetzen. Was dort zu sehen ist, wissen wir nicht. Es laufen also viele Informationen zusammen, bevor ein Einsatzbefehl gegeben wird. Auch die USA, die diese Koalition führen, wissen, wie fatal Fehlangriffe sind. Dabei zählt schon der begründete Verdacht eines Fehlers. Auch die USA des Präsidenten Trump wissen das, und auch sie werden versuchen, das zu vermeiden.

Das muss nun Ziel der Untersuchung sein: Sind dort Zivilisten – und nicht Kämpfer, die gerade mal keine Waffe umhängen haben – umgekommen? Und: War bei sorgsamer Aufklärung erkennbar, dass es sich hier um echte Zivilisten gehandelt hat? Erst, wenn wir nach Abschluss dieser Untersuchung feststellen, dass Zivilisten wegen zu leichtfertiger Planung ums Leben kamen, sind politische Anklagen und Konsequenzen gerechtfertigt. Nur: Es gibt niemanden, der in diesem Gebiet eine neutrale Untersuchung anstellen kann.

So stellt sich im Kern nur die Frage: Kann man sich an einer solchen Koalition beteiligen? Sagt man dazu Ja, aus Gründen, die mit dem internationalen Kampf gegen den Terror zusammenhängen, dann trägt man ein Stück Mitverantwortung für Fehler, wie ja auch für gelungene und erfolgreiche Operationen.

Rolf Clement (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Rolf Clement, geboren 1953 in Stuttgart, studierte Jura in Bonn. Er ist Korrespondent für Sicherheitspolitik beim Deutschlandfunk. Seit 1989 ist er beim DLF. Bis 2007 leitete er die Abteilung Hintergrund. Vor seiner Zeit beim DLF war er Parlamentskorrespondent des NDR in Bonn.