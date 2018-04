Die AfD will die Aufsichtsgremien bei der Deutschen Welle umbauen.

In einem Gesetzentwurf, den die AfD-Fraktion in den Bundestag in Berlin eingebracht hat, heißt es, dadurch solle die Staatsferne des deutschen Auslandssenders gesichert werden. Die anderen Parteien warfen der AfD allerdings vor, es gehe ihr darum, sich einen eigenen Sitz im Rundfunkrat der Deutschen Welle zu sichern. Bislang benennt die Bundesregierung drei Vertreter für das 17-köpfige Gremium.

