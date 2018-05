Die Bundesregierung will Mediziner zu mehr Sprechstunden für gesetzlich Versicherte verpflichten und stößt damit auf Widerstand. Ärztekammer-Präsident Montgomery sagte auf dem Deutschen Ärztetag in Erfurt, Kassenpatienten hätten nur "gefühlt" ein Problem, Termine zu bekommen. Dem widersprach Gesundheitsminister Spahn.

Der CDU-Politiker warnte in Erfurt davor, von einem "gefühlten Problem" zu reden. Seiner Wahrnehmung nach sei es das nicht. Die große Koalition will niedergelassene Ärzte dazu verpflichten, für gesetzlich Versicherte mindestens 25 Sprechstunden pro Woche anzubieten. Bisher sind es 20. Spahn betonte, seiner Meinung nach sollten die Mediziner dafür auch eine höhere Vergütung bekommen - außerhalb des Budgets. Das lehnte der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen jedoch ab. Der stellvertretende GKV-Vorsitzende von Stackelberg erklärte, die Vergütung sei bereits gut, darüberhinaus werde es keine "Bonuszahlungen" geben.



Debatte über Online-Sprechstunden



Spahn sprach sich auch für mehr Online-Sprechstunden aus und rief die Delegierten des Ärztetages auf, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Wörtlich sagte der Minister: "Ich möchte nicht, dass Apple Health dafür sorgt, dass ein Bedürfnis von Patienten beantwortet wird."



Der Ärztetag will bis Freitag entscheiden, ob das Berufsrecht gelockert wird, das ausschließliche Fernbehandlungen bisher untersagt. Laut Beschlussvorlage könnten sie "im Einzelfall" erlaubt werden. Montgomery forderte, dass der direkte Kontakt von Arzt und Patient jedoch flächendeckend garantiert bleiben müsse.



Plattform für Informationen zu Abtreibungen



Montgomery regte außerdem im Streit um das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungen eine neutrale Plattform im Internet an. Ein leicht zugängliches Portal könne Informationen bereitstellen über gesetzliche Bedingungen, Beratungsstellen und Mediziner, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Ziel sei Rechtssicherheit für Ärzte und Frauen, betonte Montgomery.



