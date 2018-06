Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an das deutsche Autorenpaar Aleida und Jan Assmann.

Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Berlin mit. Zur Begründung hieß es, Aleida Assmann greife mit ihren wissenschaftlich fundierten Studien engagiert die Themen von Geschichtsvergessenheit und Erinnerungskultur auf. Jan Assmann habe durch sein umfangreiches wissenschaftliches Werk internationale Debatten über die kulturellen und religiösen Konflikte unserer Zeit angestoßen.



Der mit 25.000 Euro dotierte Friedenspreis wird zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse am 14. Oktober in der Paulskirche verliehen.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.