Die Grünen-Politikerin Vollmer erwartet im neuen Bundestag intensivere Debatten als in der vergangenen Legislaturperiode. Sie freue sich, dass die SPD wieder in der Opposition sei, sagte die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin im Deutschlandfunk. Eine starke Opposition und unterschiedliche Meinungen im Parlament seien eine Chance.

Im Umgang mit den AfD-Abgeordneten riet Vollmer zu Nüchternheit, Ruhe und Selbstbewusstsein. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der AfD, von Storch, erklärte ebenfalls im DLF, ab heute sei die Saison eröffnet, in der es wieder eine echte Opposition im Bundestag gebe. Die SPD biete keine anderen Themen als die Regierung. Debatten in der Sache werde es nur mit der AfD geben.



Der Bundestag kommt am Vormittag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Zum neuen Parlamentspräsidenten soll der bisherige Finanzminister Schäuble gewählt werden. Zudem wird über seine sechs Stellvertreter abgestimmt, einer aus jeder Fraktion. Die Union hat den CSU-Politiker und bisherigen Fraktionsvize Friedrich nominiert, die SPD den früheren Fraktionsvorsitzenden Oppermann, die FDP ihren stellvertretenden Vorsitzenden Kubicki. Für Linkspartei und Grüne sollen die bisherigen Amtsinhaberinnen, Pau und Roth, bleiben. Widerstand regt sich gegen den AfD-Abgeordneten Glaser, dem die anderen Franktionen wegen seiner Äußerungen zum Islam nicht ihre Stimmen geben wollen.