Der 19. Deutsche Bundestag hat seine Arbeit aufgenommen.

Die 709 Abgeordneten kamen im Reichstagsgebäude in Berlin zur konstituierenden Sitzung zusammen, die der FDP-Politiker Solms eröffnete. Er betonte, alle Abgeordneten hätten das gleiche Mandat, gleiche Rechte - aber auch gleiche Pflichten.



Anschließend wählten die Parlamentarier den CDU-Politiker Schäuble zum Bundestagspräsidenten. Er sagte in seiner Antrittsrede, im Parlament schlage das Herz der Demokratie. Es sei ein Ort des emotionalen, sachlichen, nachvollziehbaren Streits. Zitat: "Prügeln sollten wir uns hier nicht. Das sollten wir auch nicht verbal tun".



Zu Schäubles Stellvertretern wurden Politiker der anderen Fraktionen gewählt. Es handelt sich um die Abgeordneten Friedrich (CSU), Oppermann (SPD), Kubicki (FDP), Roth (Bündnis 90 / Die Grünen) und Pau (Die Linke). Allein der AfD-Kandidat Glaser fiel dreimal nacheinander durch. Ob er nochmals antritt, ist noch nicht klar. Glaser war wegen islamkritischer Äußerungen parteiübergreifend auf Widerstand gestoßen. In den drei Wahlgängen verfehlte er zwar die nötige Mehrheit sehr deutlich, erhielt aber auch Stimmen aus anderen Fraktionen.