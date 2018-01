SPD und Grüne haben die AfD-Fraktion für den Abbruch der Bundestagsdebatte gerügt. Dies sei eine Aktion ohne Sinn und politischen Wert gewesen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Schneider, der "Bild-Zeitung".

Wenn die AfD das Plenum vor allem als Ort für parteipolitische Spielchen benutzen wolle, werde sie damit Schiffbruch erleiden. Ähnlich äußerte sich seine Kollegin von den Grünen, Haßelmann. Die AfD-Fraktion hatte am späten Donnerstagabend die Beschlussfähigkeit des Parlaments in Frage gestellt und eine Überprüfung verlangt. Beim sogenannten Hammelsprung wurden die Abgeordneten gezählt, als sie wieder den Plenarsaal wieder betraten. Weil zu wenig Abgeordnete anwesend waren, wurde die Debatte abgebrochen. Die Grünen-Politikerin Haßelmann kritisierte AfD-Chef Gauland, der den anderen Fraktionen - so wörtlich - "Krieg" angedroht hatte. Solch eine Äußerung habe im Parlament nichts zu suchen, meinte Haßelmann.



Die AfD hat den Abbruch der Bundestagssitzung als politischen Erfolg gefeiert.

Fraktionschef Gauland sagte, das sei die Revanche für die Nicht-Wahl seines Parteifreundes Reusch in das Parlamentarische Kontrollgremium gewesen. So lasse man sich nicht behandeln. Das sei erst der Anfang, fügte Gauland hinzu.



Zuvor hatte der AfD-Politiker Reusch im Parlament zu wenige Stimmen für einen Einzug in das parlamentarische Gremium zur Kontrolle der Geheimdienste erhalten. Gescheitert war zu dem Zeitpunkt auch der AfD-Kandidat für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten, Glaser. Der Ältestenrat ließ eine weitere Kandiatur des Politikers nicht zu



Der SPD-Abgeordnete Roth kritisierte das Vorgehen der AfD. Auf Twitter schrieb er, die AfD habe inhaltlich nichts zu melden, kenne aber die Tricks der Geschäftsordnung. "Was für Helden." Die Grünen-Abgeordnete Rößner bilanzierte, "absurdes Theater", zumal die Reihen der AfD ebenso wenig geschlossen gewesen seien. FDP-Chef Lindner wies darauf hin, dass auch die Co-Fraktionsvorsitzende der AfD, Weidel, nicht anwesend gewesen sei.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.