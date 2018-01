Die von der ARD gemeinsam mit dem Abo-Anbieter Sky produzierte Fernsehserie "Babylon Berlin" hat in vier Kategorien den Deutschen Fernsehpreis 2018 gewonnen.

Sie wurde als beste Drama-Serie sowie für die beste Kamera, beste Musik und beste Ausstattung geehrt. Die Serie (Regie: Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries) spielt im Berlin der Zwanzigerjahre und erzählt die Geschichte des Kommissars Gereon Rath, der in einem Erpressungsfall ermittelt.



Den Preis als bester Fernsehfilm gewann das ZDF-Drama "Eine unerhörte Frau". Der Film von Hans Steinbichler handelt von einer verzweifelten Mutter, die für ihre kranke Tochter kämpft. Als beste Schauspielerin wurde Julia Jentsch ("Sophie Scholl - Die letzten Tage") ausgezeichnet. Gewürdigt wurde ihre Leistung in der ARD-Produktion "Das Verschwinden". Kida Khodr Ramadan hat für seine Leistung in der Serie "4 Blocks" (TNT Serie) in der Kategorie bester Schauspieler gewonnen. In "4 Blocks" geht es um eine arabische Großfamilie in Berlin. Die Serie gewann auch in der Kategorie beste Regie (Marvin Kren).



ZDF-Moderatorin Marietta Slomka hat ihre Kolleginnen Dunja Hayali und Caren Miosga hinter sich gelassen. Sie gewann die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Moderation/Einzelleistung Information" - vor allem für ihre politischen Interviews. "Die Nervöse Republik - Ein Jahr Deutschland" gewann in der Kategorie beste Reportage. Die Kooperation von ARD, NDR, rbb und ECO Media handelt vom steigenden Druck auf Politiker und Journalisten. Den Preis für die beste Comedy erhielt die ARD-Satire-Sendung "Extra 3". In der Sportberichterstattung durften sich Boris Becker und Matthias Stach freuen: Sie wurden für ihre Kommentare bei den US Open geehrt. Der Ehrenpreis für das Lebenswerk wurde Showmaster Thomas Gottschalk, 67, zugesprochen.

