In Berlin werden zur Stunde die Deutschen Filmpreise verliehen.

Marie Bäumer ist als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden. Die 48-Jährige wurde für ihre Rolle als Romy Schneider in Emily Atefs Drama "3 Tage in Quiberon" geehrt. Der Film bekam auch den Preis für die beste Filmmusik. Für die beste weibliche Nebenrolle erhielt die Österreicherin Birgit Minichmayr einen Lola. In der Kategorie bester Kinderfilm wurde das Werk "Amelie rennt" gewürdigt.



Der Regisseur Hark Bohm erhielt den Ehren-Lola für herausragende Verdienste um den deutschen Film.



Die Lolas sind die wichtigste Auszeichnung für das deutsche Kino. Der undotierte Preis für den besucherstärksten deutschen Film des Jahres ging an Autor und Regisseur Bora Dagtekin für die Komödie "Fack ju Göhte 3" mit mehr als 6 Millionen Besuchern.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.