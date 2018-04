Der Film "3 Tage in Quiberon" ist der große Gewinner bei der 68. Verleihung der deutschen Filmpreise.

Das Drama um Romy Schneider erhielt gleich sieben Lolas, darunter die Goldene Lola für den besten Film. Auch Regisseurin Emily Atef, Hauptdarstellerin Marie Bäumer sowie Birgit Minichmayr und Robert Gwisdek als beste Nebendarsteller erhielten Lolas. In den Kategorien "Beste Musik" und "Beste Kamera" gewann der Streifen ebenfalls.



Die Auszeichung für die beste männliche Hauptrolle erhielt Franz Rogoskwi für "In den Gängen". Als bester Kinderfilm wurde das Werk "Amelie rennt" gewürdigt. Die Lola für den besten Dokumentarfilm bekommt die Künstler-Biography "Beuys". Für das beste Drehbuch wurden Fatih Akin und Hark Bohm ausgezeichnet - und zwar für ihr Werk "Aus dem Nichts". Letzerer bekam auch die Ehren-Lola für herausragende Dienste um den deutschen Film.



Der undotierte Preis für den besucherstärksten deutschen Film des Jahres ging an Autor und Regisseur Bora Dagtekin für die Komödie "Fack ju Göhte 3" mit mehr als sechs Millionen Besuchern.

