Der Deutsche Fußball-Bund hat den früheren FIFA-Schiedsrichter Krug als Projektleiter des Videobeweises abgesetzt.

Das teilte der DFB nach einer Sitzung in Frankfurt am Main mit. Der 61-Jährige werde künftig durch Schiedsrichter-Chef Fröhlich ersetzt.



Krug war vorgeworfen worden, in seiner Funktion als Supervisor in der Videozentrale in Köln unerlaubterweise Einfluss auf die Entscheidungen der Videoschiedsrichter genommen zu haben. Krug bestreitet das.



Der 61-Jährige hatte zuletzt bereits seinen Platz in der DFB-Schiedsrichterkommission Elite verloren, nachdem Referee Gräfe schwere Anschuldigungen gegen ihn und seinen Funktionärskollegen Fandel erhoben hatte.