Hochmusikalische Kinder und Jugendliche, die hervorragend ein Streichinstrument spielen, treibt schnell eine Frage um: Woher bekomme ich eine Geige oder Bratsche möglichst der Spitzenklasse, woher ein Top-Cello? Weiterhelfen kann hier der Deutsche Musikinstrumentenfonds der Deutschen Stiftung Musikleben. Im Rahmen eines Wettbewerbs können sich Nachwuchsmusiker hochkarätige Streichinstrumente erspielen – als Leihgabe winken Instrumente aus den Werkstätten etwa von Stradivari, Guarneri und Testore.

So war es auch in diesem Jahr beim 26. Wettbewerb des Deutschen Musikinstrumentenfonds in Hamburg. 21 Instrumente waren neu zu vergeben, darunter aus dem 18. Jahrhundert eine Geige von Santo Seraphin und eine Viola von Giambattista Ceruti. Wer eine der Kostbarkeiten aus dem Deutschen Musikinstrumentenfonds spielen möchte, muss in der Bewerbung Gewinne bei namhaften Wettbewerben nachweisen und bei einem Vorspiel überzeugen. Herausragende Preisträger gestalten schließlich das Abschlusskonzert, das Sie in dieser Sendung hören.

Aufnahme vom 25. Februar 2018 im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg