Der Deutsche Musikrat beklagt einen Ausverkauf musikalischer Bildung.

Musik finde zu wenig statt, vor allem in der Grundschule, sagte Generalsekretär Höppner dem Deutschlandfunk. Für die viert-reichste Industrienation der Welt sei es ein Skandal, dass man sich so eine defizitäre Bildung erlaube. Höppner fügte hinzu, dabei gehe es nicht darum, lauter kleine Mozarts auszubilden. Es sei einfach eine Grundüberzeugung, dass jedes Kind mit Musik zumindest in Berührung kommen sollte. Nach Angaben des Deutschen Musikrats fallen bis zu 80 Prozent des Musikunterrichts aus. Hintergrund ist zum einen der Lehrermangel, zum anderen bieten manche Schulen Musik nur als Wahlpflichtfach an.



Auch der der Deutsche Tonkünstlerverband äußert sich ähnlich. DTKV-Präsident Hauptmann warnte schon vor einem Jahr im Gespräch mit der Zeitung Die Welt davor, dass die musikalische Bildung in Deutschland bedroht sei.