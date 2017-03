Die Löhne in der Pflege liegen nach Angaben des Deutschen Pflegerates immer noch weit unter denen anderer Branchen.

Präsident Westerfellhaus sagte der Deutschen Presse-Agentur, auch in der Pflege selbst gebe es ein deutliches Lohngefälle. Die Unterschiede zwischen der Kranken- und Altenpflege lägen zwischen 30 Prozent in ostdeutschen und rund 18 Prozent in westdeutschen Bundesländern. Gute Bezahlung und attraktive Arbeitsbedingungen seien jedoch wichtig, um den drohenden Pflegenotstand zu vermeiden. Das Statistische Bundesamt gehe schon in den nächsten acht Jahren von einem Bedarf von bis zu 214.000 Vollzeitkräften aus. - In der kommenden Woche findet der Deutsche Pflegetag in Berlin statt.