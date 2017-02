Deutscher Städtetag Effektive Rückführung abgelehnter Asylbewerber notwendig

Ein Stempel mit der Überschrift "Abgeschoben" in einem serbischen Pass. (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Die Pläne von Bund und Ländern für schnellere Abschiebungen aus Deutschland stoßen auf ein unterschiedliches Echo.

Pro-Asyl-Geschäftsführer Burkhardt sagte, bei der Ablehnung von Asylanträgen gebe es bereits heute viele Fehlentscheidungen. Amnesty International sprach von einer brutalen Entmutigungs- und Vergrämungspolitik gegen Asylsuchende. Dagegen meinte die Präsidentin des Deutschen Städtetages, Lohse, ein effektives System zur Abschiebung trage in der Bevölkerung zu mehr Akzeptanz von Asylbewerbern bei. Man brauche eine nationale Kraftanstrengung, um mehr Rückführungen zu erreichen, sagte die CDU-Politikerin der "Passauer Neuen Presse".



Nach übereinstimmenden Medienberichten plant Bundeskanzlerin Merkel, abgelehnte Asylbewerber vermehrt und schneller abschieben zu lassen. Dazu will sie beim Treffen mit den Ministerpräsidenten am späten Nachmittag ein Konzept vorschlagen. Darunter sei die Einrichtung von Ausreisezentren unter der Regie des Bundes.