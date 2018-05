Beim Deutschen Roten Kreuz sind so viele ehrenamtliche Mitarbeiter tätig wie seit 15 Jahren nicht.

DRK-Präsidentin Hasselfeldt sagte in Berlin, die Zahl der aktiven Mitglieder sei im vergangenen Jahr um 11.000 auf knapp 426.000 gestiegen. Hasselfeldt führte die Entwicklung zum Teil auf die Flüchtlingssituation zurück. Viele Menschen hätten sich vor zwei Jahren spontan gemeldet, um vorübergehend in Notunterkünften zu arbeiten. Inzwischen engagierten sie sich in der Nachbarschaftshilfe, in der Sozialarbeit oder in einem Hospiz.

