Deutschland 1988 (1/4) Es ist schwer zu erklären, sie sind doch alle deutsch

1988. Englische Studenten studieren in beiden deutschen Staaten. Trotz Michael Gorbatschow, Glasnost und Perestroika ahnt niemand, dass im folgenden Jahr die Mauer fallen wird. Britische Germanistik-Studentinnen und -Studenten verbringen ein Jahr in Deutschland. In Ost oder in West. Ihre Eindrücke sind unbeeinflusst von deutsch-deutschen Emotionen.

Von Hannelore Hippe