Der türkische Außenminister Cavusoglu besucht zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten Deutschland.

Wie das Außenministerium in Ankara mitteilte, wird er am Mittwoch nächster Woche auf der Reisemesse ITB in Berlin sein. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist für den Tag auch ein Treffen mit Bundesaußenminister Gabriel geplant. Ihn hatte Cavusoglu bereits im Januar zu Hause in Goslar besucht. Vor zwei Wochen war er dann bei der Sicherheitskonferenz in München. - Seit der Freilassung des Korrespondenten der Zeitung "Die Welt", Yücel, aus türkischer Haft bemühen sich Berlin und Ankara um eine Verbesserung ihrer Beziehungen.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.