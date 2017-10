Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose nach oben korrigiert.

Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr um 2,0 und 2018 um 1,9 Prozent wachsen, teilte das Wirtschaftsministerium in Berlin mit. Im April war noch ein Plus von 1,5 beziehungsweise 1,6 Prozent erwartet worden. Bundesministerin Zypries sagte, die Konjunktur habe an Schwung und Breite gewonnen und bleibe auch in den kommenden Jahren auf Wachstumskurs. Mit der anziehenden Weltwirtschaft hätten sich die Exporte belebt. Dies habe wiederum für steigende Privatinvestitionen gesorgt. Zudem nehme die Beschäftigung weiter kräftig zu.