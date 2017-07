Bundeskanzlerin Merkel und der chinesische Staatschef Xi Jinping haben die gute Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern hervorgehoben.

Nach einem Treffen im Kanzleramt in Berlin sprach sich Merkel für einen Handelsvertrag mit China aus, der später zu einem Freihandelsabkommen ausgebaut werden sollte. Außerdem gebe es Chancen für gemeinsame Projekte in Afrika. Auch bei der Krise in Afghanistan und beim Konflikt mit Nordkorea müsse man mit China zusammenarbeiten. Merkel betonte auch, dass der Menschenrechtsdialog zwischen beiden Ländern fortgesetzt werden sollte.



Xi äußerte die Hoffnung, dass die guten bilateralen Beziehungen in eine neue Phase der strategischen Partnerschaft führen würden. Dabei gehe es um die Kooperation in Fragen von Handel, Investitionen und der Luftfahrt sowie beim Anti-Terror-Kampf. Doch auch der Austauch zwischen den Menschen sollte vertieft werden.



Das Treffen diente unter anderem der Vorbereitung des G20-Gipfels, der am Freitag in Hamburg beginnt. Merkel sprach von schwierigen Verhandlungen, die bevorstünden.