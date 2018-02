Bundesaußenminister Gabriel sieht die größten Herausforderungen für Deutschland nicht in der Innen-, sondern in der Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik.

Eine immer unbequemere Welt mache es immer schwieriger, Deutschland zu regieren und Europa zusammenzuhalten, schrieb der SPD-Politiker in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". In vielen Teilen der Welt präge zunehmend eine militärische Konfliktlogik das Denken der Verantwortlichen. Ohne Militäreinsätze zum absoluten Tabu zu erklären, müsse Europa dem eine zivile und diplomatische Logik entgegenstellen, betonte Gabriel. Die EU sei mit ihren Fähigkeiten zur Krisenprävention und Konflikteindämmung eine Macht, die Dinge könne, zu der andere Akteure nicht in der Lage seien.

