Immer mehr ältere Menschen, immer mehr ältere Wähler. Rentner werden somit zu einer bedeutenden Wählergruppe. Was bedeutet das für Politik und Gesellschaft und wie spiegelt sich das im Wahljahr wider?

Schon jetzt zeigt sich, dass das Thema Sicherheit – gerade für Ältere ein wichtiges Thema – eine Rolle spielen wird, daneben auch die Rentenpolitik. Themen, die jüngere Wählergruppen dagegen betonen, sind die Anforderungen durch die Digitalisierung, eine nachhaltige Umwelt-, eine verantwortungsvolle Bildungspolitik. Doch werden diese Themen eine Rolle spielen?

Bei der Abstimmung über den "Brexit" in Großbritannien waren nur 20 Prozent der 18- bis- 24-Jährigen für den Ausstieg aus der EU, aber 63 Prozent der über 65-Jährigen. Die ältere Generation setzte sich also durch. Ist es das, was Jüngere auch in Deutschland erwartet?

Unsere Gäste: