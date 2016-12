Am Tag nach dem terroristischen Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz hörte man von Politikern, aus den Kirchen, aus Verbänden und von den Bürgern einen Satz immer wieder: "Wir lassen uns unser freiheitliches Leben von Terroristen nicht nehmen". Ein schöner, klarer Satz. Es ist der Satz, der in New York nach dem Anschlag auf das World Trade Center Mut machen sollte, er fiel nach den Anschlägen in Madrid, in London, in Paris, in Nizza.



"Wir lassen uns unser freiheitliches Leben von Terroristen nicht nehmen". Man sollte meinen, dies sei der große umspannende Konsens der westlichen Demokraten. Hinter diesem Satz könne man sich versammeln und ihn zum Leitfaden des politischen Handelns in unsicheren Zeiten machen. Aber wir sehen in den vergangenen Tagen, dass aus diesem Satz keine gemeinsame Politik wird. CSU-Chef Horst Seehofer forderte umgehend, die Sicherheits- und Flüchtlingspolitik neu zu justieren. Die Grünen widersprechen weitgehend reflexhaft, die Kanzlerin mahnt zur Besonnenheit, die SPD fordert, Maß zu halten. Inzwischen liegt von der CSU ein ganzes Konvolut von Forderungen vor – eine wilde Mischung aus Gesetzes- und Vollzugsdefiziten wird formuliert. Alles nicht neu, aber neu aufgebrüht vor dem Hintergrund des Anschlags in Berlin.

Das Jahr 2016 hat das Land verändert

Von welcher Freiheit sprechen wir also? Geht es darum, ausgelassen in Bars zu tanzen, auf belebten Boulevards zu bummeln oder Weihnachtsmärkte zu besuchen? Meinen wir mit Freiheit unser Vergnügen, die gute Laune und das gute Leben? Hört hier der Konsens auf? Es ist erschreckend, dass es Parteien gibt, die ohne Scheu bereit sind, den Rechtsstaat mit der Brechstange zu traktieren, in der irrigen Ansicht, man könne damit diejenigen zurückdrängen, die noch weiter rechts stehen. Genauso wenig hilfreich aber sind die Verweigerer, die Grünen und Linken, die glauben, der Rechtsstaat sei in jedem Punkt unverrückbar. Wie soll aus dieser Konfrontation bei der verunsicherten Bevölkerung Vertrauen entstehen?



Das Jahr 2016 hat das Land verändert. Wir wissen jetzt, dass die Flüchtlinge noch lange bleiben und uns vor ganz neue, nie da gewesene Aufgaben stellen. Syrien, Afghanistan und die afrikanischen Länder sind uns plötzlich sehr nah. Wir haben verstanden, dass unsere Politiker dort kaum Einfluss haben, wir aber dennoch mit den schlimmen Folgen dieser Kriege und Krisen konfrontiert sind.



Das Jahr 2016 ist das Jahr, in dem wir begreifen mussten, dass die Globalisierung uns nicht nur Vorteile bringt. Wir wissen inzwischen auch, dass unser Europa ganz und gar nicht das solidarische und stabile Gebilde ist, das uns versprochen wurde. Wir sind also wissender geworden, vielleicht klüger. Aber macht uns das stärker?



Das Jahr 2016 ist auch das Jahr der verloren gegangenen Gewissheiten, der Angst vor dem sozialen Abstieg, vor Disqualifizierung, vor dem Fremden. Erinnern wir uns an die Silvesternacht in Köln. Wir erlebten dort die hässliche Seite der Einwanderung. Die Willkommenskultur, bis dahin noch bei vielen erwünscht oder wenigstens akzeptiert, bekam einen Riss. Bis heute. Für viele war es ein böses Erwachen, ein Erschrecken und Verstehen, dass die Ankunft der Neubürger uns vor mehr Probleme stellt, als wir bis dahin sehen wollten.

Wahljahre sind Jahre des Streits und der Attacke

Das Jahr 2016 ist auch das Jahr der inneren Spaltung des Landes. Spaltung in diejenigen, die Zuversicht und Mut haben und glauben, wir können es schaffen. Und diejenigen, die Sorge um das eigene Auskommen, aus Wut und Angst haben. In atemberaubender Geschwindigkeit hat sich in Deutschland mit der AfD eine Partei etabliert, die keine Lösungen sucht, sondern nur Parolen bietet. Deren Ankündigung, im Wahlkampf gezielt zu provozieren, muss alle Demokraten aufrütteln und sie ermutigen, eingefahrene politische Rituale über Bord zu werfen.



Die große Überschrift des Jahres 2017, des Wahljahres, sollte heißen: Zusammenhalt. Eigentlich ein Widerspruch. Wahljahre sind Jahre des Streits und der Attacke. Doch das Jahr 2017 braucht Zusammenhalt. Es wird darum gehen müssen, das Land und die Menschen zu einen. Die Aufgebrachten zu beruhigen und den Mutlosen Zuversicht zu geben. Das ist ein Appell an uns alle. Jeder kann dazu beitragen. Es ist aber vor allem ein Appell an die Politik. Hat sie verstanden?

Werden wir einen nachdenklichen, fairen, sachlichen Wahlkampf erleben? Denn auch das gehört doch zu unserem freiheitlichen Leben, das wir verteidigen wollen und müssen: der Respekt voreinander, auch vor dem politischen Konkurrenten.



Immerhin scheint man in den meisten Parteizentralen das Problem erkannt zu haben. Ob es die Vernünftigen allerorten schaffen, sich aus der Spirale von Provokation und Gegenprovokation zu befreien, sollten wir zumindest hoffen.

Brigitte Fehrle, Chefredakteurin Berliner Zeitung (Christine Blohmann)Brigitte Fehrle, Jahrgang 1954, studierte Politikwissenschaften in Berlin an der Freien Universität. Sie arbeitete dann als Redakteurin zunächst für die "taz", ab 1990 für die "Berliner Zeitung", wechselte zur Wochenzeitung "Die Zeit" und zur "Frankfurter Rundschau" und kehrte 2009 zur "Berliner Zeitung" zurück. Bis September 2016 war sie dort Chefredakteurin, jetzt ist sie Kommentatorin und Kolumnistin für die "Berliner Zeitung" und andere Medien.