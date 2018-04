Dabei werden schon in bestimmten Regionen und Branchen Arbeitskräfte händeringend gesucht. Ob im Öffentlichen Dienst, im Handwerk, der Industrie, überall können Stellen nicht besetzt werden. Und die Auftragsbücher sind voll. Gehen also Aufträge verloren, weil das Personal fehlt? Wenn Arbeitskräfte fehlen, was bedeutet das für Wirtschaft und Gesellschaft? Und was kann die Politik dem Arbeitskräftemangel in bestimmten Regionen entgegensetzen?

Gesprächsgäste:

Johann Meiners , Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Coesfeld

, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Coesfeld Prof. Dr. Timo Wollmershäuser , Stellvertretender Leiter des ifo Zentrums für Makroökonomik und Befragungen

, Stellvertretender Leiter des ifo Zentrums für Makroökonomik und Befragungen Helmut Barthel , SPD, Mitglied des Landtags Brandenburg

, SPD, Mitglied des Landtags Brandenburg Ulrich Silberbach , dbb Bundesvorsitzender

, dbb Bundesvorsitzender Frank Hüpers, Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer München sowie des Bayrischen Handwerkertags

