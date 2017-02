Auf der Münchner Sicherheitskonferenz steht vor allem die Außen- und Sicherheitspolitik der neuen US-Regierung im Mittelpunkt. US-Präsident Donald Trump hat seit seinem Amtsantritt alles in Frage gestellt, was die Welt auf internationaler Ebene bisher zusammenhält, nämlich unter anderem internationale Organisationen wie Uno oder die Nato. Im Januar hatte Trump das westliche Militärbündnis als veraltet bezeichnet und einen größeren Beitrag der Europäer in militärischen Fragen gefordert.

Vor diesem Hintergrund erhofft sich der ehemalige Bundesverteidigungsminister Volker Rühe von der Münchner Konferenz eine "knallharte Aussprache". Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, es gehe darum, mehr Klarheit in die politischen Prozesse zu bekommen. "Es ist unbestritten, die Europäer müssen einen größeren Teil der Lasten im Bündnis tragen, aber sie können die USA auch nicht ersetzen", sagte Rühe. Die Vereinbarung, zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts in den Verteidigungsetat zu stecken, könne nicht der einzige Maßstab sein. "In Deutschland würde das bedeuten, zu den 36 Milliarden Euro noch mal gut 25 Milliarden zusätzlich auszugeben", konkretisiert der CDU-Politiker. Das sei seriös gar nicht machbar.

Rühe sagte, dass Deutschland auch in anderen Bereichen mehr tun könnte, beispielsweise bei Militäreinsätzen gleiches Risiko wie andere einzugehen. "Die Arbeitsteilung; die wir jetzt erleben, dass wir Aufklärung machen und andere europäische Nationen Angriffe durchführen, diese Arbeitsteilung wird es auf die Dauer auch nicht geben", betontE Rühe. Darüber hinaus hätten die USA aber auch ein Eigeninteresse an der Nato – nämlich die Stabilität auf der Gegenseite des Atlantiks.

Lesen Sie hier in Kürze das vollständige Gespräch mit Volker Rühe.