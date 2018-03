In Deutschland ist einem Zeitungsbericht zufolge im vergangenen Jahr über mehr Asylanträge entschieden worden als in allen übrigen EU-Staaten zusammen.

Nach Angaben des EU-Statistikamts Eurostat seien in der Bundesrepublik mehr als 524.000 Entscheidungen getroffen worden, meldet die Zeitung "Die Welt". In der restlichen Europäischen Union seien es insgesamt gut 435.000 gewesen. Tschechien und Spanien hätten noch keine Daten übermittelt. In diesen beiden Ländern seien in den vergangenen Jahren jedoch nie mehr als zusammen rund 12.000 Anträge bearbeitet worden.



Die Angaben beziehen sich demnach auf Asyl-Erstanträge und stammen aus Antworten der Bundesregierung auf Anfragen der Linksfraktion.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.