Deutschland Rekordüberschuss im Staatshaushalt

Der Staatshaushalt verzeichnet einen Überschuss von 24 Milliarden Euro. (dpa/picture-alliance/Daniel Reinhardt)

Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr den höchsten Überschuss seit der Wiedervereinigung erzielt.

Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen nahmen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zusammen knapp 24 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben. Begründet wurde die Entwicklung mit einem gestiegenen Steueraufkommen und einer guten Lage auf dem Arbeitsmarkt. Bundeskanzlerin Merkel warnte davor, in der Debatte über die Überschüsse verschiedene Ausgabenbereiche gegeneinander auszuspielen. Die vorhandenen Spielräume seien überschaubar.



Der Bundeshaushalt erhält in diesem Jahr deutlich weniger Geld von der Bundesbank. Angesichts einer höheren Risikovorsorge sank der Überschuss nach Angaben der Bundesbank 2016 auf rund eine Milliarde Euro. Demnach würden nur knapp 400 Millionen Euro an den Bund überwiesen. Bundesfinanzminister Schäuble hatte 2,5 Milliarden Euro eingeplant. Ein Sprecher Schäubles sagte in Berlin, die schwarze Null sei nicht in Gefahr.