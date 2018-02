Deutschland und die Türkei streben nach den Worten von Bundeskanzlerin Merkel wieder engere Beziehungen an.

Beide Länder hätten auch in komplizierten Zeiten gemeinsame Interessen, sagte Merkel nach einem Treffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim in Berlin. Sie verwies dabei auf die Partnerschaft in der Nato, den Kampf gegen den Terror und die hier lebenden türkischstämmigen Menschen. Deshalb habe sie mit Yildirim vereinbart, die Kontakte wieder zu intensivieren.



Merkel erklärte: "Wir wissen, dass unser bilateralen Beziehungen in schwerem Fahrwasser waren und zum Teil auch noch sind, aber wir bemühen uns Schritt für Schritt, die Fälle zu lösen, die dazu geführt haben." Dazu gehöre in ganz besonderer Weise der Fall des inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel. Sie habe "zum wiederholten Male darauf hingewiesen, dass dieser Fall eine besondere Dringlichkeit für uns hat", sagte die Kanzlerin. Berlin wünsche sich ein schnelles und rechtsstaatliches Verfahren.



Zum Thema Rechtsstaatlichkeit in der Türkei betonte Merkel, die Bundesregierung verurteile den Putschversuch; bei der Verfolgung der Verantwortlichen müsse aber die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben.



Yildirim betonte, die Türkei sei ein Rechtsstaat. Yücel und andere Inhaftierte seien Gegenstand bestimmter Verdächtigungen. Momentan hätten die Gerichte viel zu tun, deshalb habe es Verzögerungen gegeben. Er hoffe, dass sich die Gerichte in Kürze mit dem Fall Yücel befassen. Die Richter würden dann alles offen darlegen, meinte Yildirim.



Der Ministerpräsident rief dazu auf, dass Fälle wie der von Yücel die bilateralen Beziehungen nicht beeinträchtigen sollten. "Wir wollen nicht, dass diese und ähnliche Angelegenheiten den Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland schaden." Yildirim betonte, die rund drei Millionen türkischstämmigen Bürger in Deutschland seien eine wichtige Brücke zwischen beiden Ländern.



Er sagte mit Blick auf die umstrittene Offensive der türkischen Streitkräfte gegen die Kurdenmiliz YPG im nordsyrischen Afrin, die Türkei schütze mit ihrem Kampf gegen den Terrorismus nicht nur die eigenen Bürger, sondern auch die Grenzen der Nato. Sie verhindere zugleich Flüchtlingsströme nach Europa und ein Ausbreiten der Terrorgefahr auf Deutschland sowie die EU. Auch die Offensive in Afrin diene diesen Zielen. Es gebe keinen Zweifel, dass die YPG der syrische Ableger der verbotenen kurdischen PKK sei.

