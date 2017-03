Die Bundesregierung war nach den Worten von Bundeskanzlerin Merkel nicht in die Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland eingebunden.

Solche Entscheidungen würden auf kommunaler Ebene getroffen, sagte sie in Tunis. Deutschland fühle sich der freien Meinungsäußerung verpflichtet, fügte Merkel hinzu. Gestern war ein Auftritt des Justizminister Bozdag in Gaggenau abgesagt worden. Auch eine für Sonntag geplante Veranstaltung mit Wirtschaftsminister Zeybekçi in Köln wird nicht stattfinden. Zeybekçi will nun stattdessen im nahegelegenen Frechen eine Rede halten. Nordrhein-Westfalens Justizminister Kutschaty forderte von Bundeskanzlerin Merkel ein klares Wort gegen Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Deutschland. Der Grünen-Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag, Mostofizadeh, verlangte ein Auftrittsverbot für Präsident Erdogan und andere türkische Politiker bis zum Verfassungsreferendum in der Türkei im April.



Unterdessen wurde nach einer Bombendrohung in Gaggenau von der Polizei Entwarnung gegeben. Man habe im Rathaus der Stadt nichts gefunden und das Gebäude wieder freigegeben.