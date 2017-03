Nach der Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland hat die Bundesregierung Vorwürfe aus Ankara zurückgewiesen.

Regierungssprecherin Demmer verwies in Berlin auf die föderale Struktur Deutschlands. Die Bundesregierung habe die Entscheidung der zuständigen Behörden in Köln und Gaggenau zur Kenntnis genommen, habe sie aber nicht zu kommentieren. In den Orten wollten der Wirtschaftsminister Zeybekçi und der türkische Justizminister Bozdag für das Präsidialsystem in der Türkei werben. Zeybekçi soll nun in Frechen auftreten. Der türkische Außenminister Cavusoglu hatte Berlin zweierlei Maß vorgeworfen. Deutschland sei gegen eine starke Türkei und missachte die Versammlungsfreiheit. Unterdessen wurde nach einer Bombendrohung in Gaggenau von der Polizei Entwarnung gegeben. Man habe im Rathaus der Stadt nichts gefunden und das Gebäude wieder freigegeben.



Bundesjustizminister Maas wandte sich mit einem Schreiben an seinen türkischen Amtskollegen Bozdag. Er sei in großer Sorge um die deutsch-türkische Freundschaft, schreibt der SPD-Politiker. Mit Blick auf den verhafteten Journalisten Yücel warnt Maas vor einem Abbau der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei.