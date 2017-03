Der türkische Außenminister Cavusoglu kommt nächste Woche mit Bundesaußenminister Gabriel zusammen.

Das Treffen sei in Deutschland für den 8. März geplant, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Beide Minister hätten bereits telefoniert. Zuvor war bekannt geworden, dass Gabriel sich um ein Gespräch mit Cavusoglu bemüht, um mit ihm über den Streit um die Auftritte türkischer Politiker in Deutschland zur reden. Cavusoglu hatte gedroht, die Absage der Reden von Justizminister Bozdag in Gaggenau und Wirtschaftsminister Zeybekci in Köln werde Folgen haben. Deutschland sei gegen eine starke Türkei und missachte die Versammlungsfreiheit.



Sprecher der Bundesregierung verwiesen darauf, dass die Entscheidungen für die Absagen auf kommunaler Ebene gefallen seien. Die Regierung habe darauf keinen Einfluss genommen.