Die Außenminister Gabriel und Cavusoglu wollen das deutsch-türkische Verhältnis verbessern.

Es habe in jüngster Zeit Schwierigkeiten gegeben, diese wolle man ausräumen, sagte Gabriel nach einem Treffen mit Cavusoglu im niedersächsischen Goslar. Um die Zusammenarbeit zu verstärken soll der strategische Dialog der Außenministerien wieder aufgenommen werden. Zudem empfehle man den Wirtschaftsministerien, die gemeinsame Kommission wieder einzuberufen. Cavusoglu erklärte, die Probleme müssten durch Dialog und Kooperation gelöst werden. Bei dem Meinungsaustausch in Goslar wurde nach Angaben Gabriels auch die Inhaftierung deutscher Staatsbürger in der Türkei thematisiert.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.