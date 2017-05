Die Bundesregierung sieht die Beziehungen zur Türkei auf eine neue Probe gestellt. Hintergrund ist die Festnahme der deutschen Journalistin Tolu. In der Türkei selbst gibt es Dutzende weiterer Festnahmen und Razzien.

Die Bundesregierung hat mit Sorge auf die Festnahme der deutschen Journalistin Mesale Tolu in der Türkei reagiert.

Regierungssprecher Seibert forderte die türkische Regierung nachdrücklich auf, eine konsularische Betreuung zu ermöglichen. Die Journalistin war Ende April festgenommen worden und ist seit dem vergangenen Samstag in Untersuchungshaft. Über beides sei die Bundesregierung nicht informiert worden, teilte das Auswärtige Amt mit. Dies widerspreche den üblichen diplomatischen Gepflogenheiten. Die türkischen Behörden werfen Tolu Terrorpropaganda vor. Der Deutsche Journalisten-Verband verurteilte die Festnahme als einen besonders dreisten Willkürakt gegen die freie Presse.

Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei ist bereits durch den Fall Yücel belastet. Der Korrespondent der Zeitung "Die Welt" sitzt seit Februar wegen angeblicher Terror-Unterstützung in Untersuchungshaft. Die Bundesregierung verlangt seine sofortige Freilassung.

Weitere Festnahmen in der Türkei

In der Türkei ist jetzt auch der Online-Chef der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet, Güven, festgenommen worden.

Nach Angaben der Redaktion wurde er von der Polizei abgeführt. Im vergangenen Jahr war der frühere Cumhuriyet-Chefredakteur Dündar wegen eines Berichts über geheime Waffenlieferungen der Geheimdienste an islamistische Rebellen in Syrien zu fast sechs Jahren Haft verurteilt worden. Er lebt derzeit in Deutschland.

Razzien gegen Börsen-Mitarbeiter

Medienberichten zufolge nahm die Polizei zudem mehr als 50 frühere Mitarbeiter der Istanbuler Börse fest. Mindestens 100 weitere Personen würden per Haftbefehl gesucht. Am frühen Morgen habe es in sechs verschiedenen Provinzen der Türkei Razzien gegeben. Den Börsenangestellten wird vorgeworfen, in den Putschversuch vom vergangenen Sommer verwickelt zu sein.

(tep)