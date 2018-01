Der türkische Außenminister Cavusoglu kommt heute mit Bundesaußenminister Gabriel in dessen Heimatstadt Goslar zusammen.

Die Einladung ist nach Darstellung des Auswärtigen Amts Teil der beiderseitigen Bemühungen, die bilaterelen Beziehungen zu verbessern. Das Verhältnis wird unter anderem durch die Inhaftierung deutscher Staatsbürger in der Türkei belastet. Betroffen ist unter anderem der deutsch-türkische Korrespondent der Zeitung "Die Welt", Deniz Yücel, der seit mehr als zehn Monaten in türkischer Untersuchungshaft sitzt. Dies soll eines der Themen des Treffens sein. Die Türkei fordert von Deutschland ein härteres Vorgehen gegen die verbotene kurdische PKK und gegen Anhänger des Predigers Gülen, den sie für den Putschversuch von 2016 verantwortlich macht.



Cavusoglu hatte Gabriel im November zu einem informellen Treffen in seinem Wahlkreis Antalya empfangen.

