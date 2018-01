Bundesaußenminister Gabriel empfängt heute in Goslar seinen türkischen Amtskollegen Cavusoglu.

Wie das Auswärtige Amt mitteilte, ist die Einladung Teil der beiderseitigen Bemühungen, die deutsch-türkischen Beziehungen allmählich wieder in ein besseres Fahrwasser zu bringen. Bei den Gesprächen soll es auch um den Fall des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel gehen, der seit fast einem Jahr in der Türkei in Untersuchungshaft sitzt. Die Türkei wiederum fordert von Deutschland ein härteres Vorgehen gegen die verbotene kurdische PKK und gegen Anhänger des Predigers Gülen, den sie für den Putschversuch von 2016 verantwortlich macht.

