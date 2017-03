Eine weitere geplante Veranstaltung mit einem türkischen Minister in Deutschland ist abgesagt worden.

Wirtschaftsminister Zeybekci wollte am Sonntag in Frechen bei Köln auftreten. Der Betreiber der dafür vorgesehenen Halle hat jetzt erklärt, diese dafür nicht zur Verfügung zu stellen. Schon ein Auftritt Zeybekcis in Köln war auf ähnliche Weise verhindert worden, ebenso einer von Justizmnister Bozdag in Baden-Württemberg. Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei ist deshalb belastet. Bundesaußenminister Gabriel wird am kommenden Mittwoch mit seinem türkischen Amtskollegen Cavusoglu zusammentreffen.