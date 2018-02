Der Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim in Berlin hat keine Bewegung in den Fall des in der Türkei inhaftierten Journalisten Yücel gebracht.

Während Bundeskanzlerin Merkel bei dem Treffen ein rasches und rechtsstaatliches Verfahren anmahnte, blieb Yildirim vage.

Ohne konkrete Angaben zu einem Prozessbeginn zu machen, erklärte er lediglich, die türkische Justiz werde auf Grundlage der Gesetze tun, was zu tun sei. Yücel sitzt bereits seit einem Jahr in türkischer Haft. Eine Anklageschrift gibt es bisher nicht.



Trotz der bestehenden Differenzen kamen Merkel und Yildirim überein, die bilateralen Beziehungen wieder zu intensivieren.

Beide Länder hätten auch in komplizierten Zeiten gemeinsame Interessen, sagte Merkel. Sie verwies dabei auf die Partnerschaft in der Nato, den Kampf gegen den Terror und die hier lebenden türkischstämmigen Menschen.

