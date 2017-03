Es klingt wie eine Posse. Wochenlang wird – im Windschatten eines möglichen, konkret nie angekündigten Besuchs des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan in Deutschland – über Werbeauftritte von türkischen Politikern in Deutschland diskutiert – Auftritte, die für antidemokratische Positionen werben sollen, für eine Verfassungsreform, die die Rechte des Parlaments beschneidet. Lange wird über Versammlungsfreiheit debattiert, über die außenpolitische Macht der Bundesregierung und die Tücken des Versammlungsrechts. Entschieden wird schließlich ganz anders.

Die Stadt Gaggenau widerruft nicht etwa die Genehmigung für einen Auftritt des türkischen Justizministers. Die gab es nicht, die wäre auch nicht nötig gewesen. Sie widerruft schlicht die Nutzungsmöglichkeit für ihre Stadthalle. Wegen der überregionalen Berichterstattung sei die Halle zu klein. Das mag für einen schlauen Schachzug halten wer mag, leider ist es gar zu einfach.

In Köln liegt die Sache möglicherweise, soweit schon bekannt, ein wenig anders – da hatten die Veranstalter nie eine Zusage für die konkrete Veranstaltung mit dem türkischen Wirtschaftsminister, sie hatten nur den Saal für eine Theatervorstellung reserviert. Das ist nun wirklich etwas anderes. Vorauseilend die eigene städtische Bühne bieten für eine Veranstaltung, die mit Sicherheit zu Auseinandersetzungen führen wird, muss die Stadt nun tatsächlich nicht, schon gar nicht, wenn sie sich hinter die Fichte geführt fühlt.

Innertürkische Auseinandersetzungen nicht nach Deutschland tragen

Als Einzelentscheidung mag man die beiden Entwicklungen also unterschiedlich bewerten. Die große Frage dahinter aber ist damit nicht entschieden. Denn die Frage wird sich vermutlich wieder stellen: Sollen türkische Politiker sprechen dürfen? Die Gründe, die dagegen angeführt werden, klingen erst einmal nachvollziehbar: Eben dass das Ziel des Referendums undemokratisch ist. Dass innertürkische Auseinandersetzungen nicht nach Deutschland getragen werden sollen. Dass die Stimmung weiter angeheizt würde. Und dass, wer Journalisten ins Gefängnis steckt, nicht selbst Freiheitsrechte genießen soll. Im Ergebnis aber greifen all diese Gründe nicht.

Die innertürkischen Konflikte sind hier längst angekommen – mit all den Menschen mit türkischen Wurzeln, die hier leben. Natürlich werden sich viele Demokraten unter ihnen verletzt fühlen durch Werbeauftritte, die mithelfen sollen, die autokratischen Strukturen in der Türkei zu vertiefen. Nur: Deren Anhänger gibt es. Und die Gräben werden tiefer, der Konflikt in Deutschland wird schärfer, wenn die auch noch in ihrem Eindruck bestärkt werden, hier würden einseitig Bühnen geboten und entzogen. Das alles wäre anders zu bewerten, wenn strafrechtlich Relevantes zu erwarten wäre. Aber dafür haben die Verantwortlichen ganz offenbar keine ausreichenden Hinweise.

Redefreiheit auch für Gegner des Referendums

Es ist kein Zufall, dass es gerade Verfechter der Meinungsfreiheit in der Türkei sind, die die freie Rede für alle verlangen. Freilich weisen sie völlig zu Recht darauf hin: Das muss dann freie Rede für wirklich alle bedeuten. Vor allem eben auch für die Gegner des Referendums. Die Bundesregierung verhält sich in den vergangenen Monaten oft verschwiemelt und verdruckst, wenn es um die Türkei geht. In diesem Punkt aber hat Regierungssprecher Steffen Seibert recht: Wer die Einschränkung der Meinungsfreiheit in der Türkei kritisiert, muss selbst diese Freiheit im Rahmen von Recht und Gesetz ganz besonders hochhalten. Auch wenn man sich deshalb nicht veralbern lassen muss. Siehe Köln.