Deutschland und Polen bemühen sich darum, sich einander wieder anzunähern.

Bundeskanzlerin Merkel sagte in Warschau, sie glaube, dass die neue Bundesregierung auch mit neuem Elan an den deutsch-polnischen Beziehungen arbeiten könne. Ähnliches twitterte Regierungssprecher Seibert. Polens Ministerpräsident Morawiecki nannte Deutschland einen "Partner" und einen "Freund" und kündigte an, die Zusammenarbeit auf bilateraler und europäischer Ebene auszubauen. Sowohl Merkel als auch Morawiecki vermieden kritische Töne und bekannten sich dazu, dass die EU mit einer Stimme sprechen sollte.



Die EU-Kommission hat wegen der umstrittenen Justizreformen ein Sanktionsverfahren gegen Polen nach Artikel 7 der EU-Verträge eingeleitet. In der Flüchtlingspolitik weigert sich Polen, einer Verteilung von Menschen nach Quoten zuzustimmen - anders als Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.