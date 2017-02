Deutschland-USA Bundesregierung schließt bilaterale Handelsabkommen aus

US-Medienberichten zufolge will Präsident Trump die bilateralen Beziehungen zu einzelnen EU-Staaten stärken. (imago/IPON)

Die Bundesregierung hat bilateralen Handelsabkommen mit den USA eine Absage erteilt.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin, Europa sei sehr gut damit gefahren, als Binnenmarkt gemeinsam und einheitlich aufzutreten. Die neue politische Konstellation in den USA solle niemanden dazu verleiten, eine andere Haltung einzunehmen.



Amerikanische Medienberichte hatten berichtet, dass US-Präsident Trump die bilateralen Beziehungen zu einzelnen europäischen Ländern stärken will. Das habe sein Chefberater Bannon dem deutschen Botschafter in Washington mitgeteilt.