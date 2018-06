Der israelische Regierungschef Netanjahu kommt heute in Berlin mit Bundeskanzlerin Merkel zusammen.

Themen sind das Atomabkommen mit dem Iran, die Lage in Syrien und die bilateralen Beziehungen. Deutschland ist die erste Station seiner Reise zu wichtigen Verbündeten. Im Anschluss wird Netanjahu in Frankreich und Großbritannien erwartet. Der israelische Regierungschef will vor allem für Änderungen am Atomabkommen mit dem Iran werben. Die USA haben den Vertrag bereits aufgekündigt, Deutschland und die EU wollen dagegen daran festhalten. Netanjahu sagte im Kabinett in Jerusalem, der "Erzfeind" Iran werde auf seiner Agenda ganz oben stehen.

