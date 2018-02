In der Debatte über die Internet-Aktivitäten der öffentlich-rechtlichen Sender hat Deutschlandradio-Intendant Raue direkte Gespräche mit den Zeitungsverlegern vorgeschlagen.

Der Streit über die Inhalte sollte nicht über Juristen, Manager und Betriebswirte ausgetragen werden, sondern zwischen den Menschen geregelt werden, die mit den Inhalten zu tun hätten, sagte Raue in einem Interview mit dem Evangelischen Pressedienst. Er regte eine Clearingstelle und regelmäßige Treffen alle zwei Monate an. Raue führte aus, er kenne niemanden, der im Internet mit Nachrichten Geld verdiene. ARD, ZDF und das Deutschlandradio sollten im Internet alles machen dürfen, was nicht nachweislich den Verlegern in ihren Geschäftsmodellen schade.

