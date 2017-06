Der Journalist Stefan Raue wird neuer Intendant des Deutschlandradios. Der Hörfunkrat wählte ihn heute in Köln zum Nachfolger von Willi Steul an die Spitze des nationalen Hörfunks mit seinen Programmen Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova.

Raue erhielt 26 Ja-Stimmen. Es gab neun Gegenstimmen und eine Enthaltung. Er bedankte sich für das ihm entgegen gebrachte Vertrauen und nahm die Wahl an. Der neue Intendant wird sein Amt zum 1. September antreten.

Der 58-Jährige Raue begann seine Laufbahn beim WDR. Nach weiteren Stationen unter anderem bei der Deutschen Welle war er ab 1997 in leitender Funktion im Bereich Politik und Zeitgeschehen des ZDF tätig. Im November 2011 wurde er dann trimedialer Chefredakteur beim Mitteldeutschen Rundfunk.

Nach seiner Wahl nannte Raue bereits erste Ziele: Zentrale Entwicklungschancen sehe er in der weiteren Profilierung der Programmangebote und der Arbeit an einer digitalen Zukunft mit Formaten, die in den Nutzungsgewohnheiten auch jüngerer Zielgruppen entsprächen. Außerdem will sich Raue um das weitere Zusammenwachsen der beiden Sender-Standorte in Köln und Berlin bemühen und sich an der Diskussion über die Zukunft des Auftrags und der Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland beteiligen.

Der für die Suche eines neuen Intendanten zuständige Verwaltungsrat des Deutschlandradios hatte Raue Ende April einstimmig vorgeschlagen; für die Wahl war eine Zweidrittel-Mehrheit notwendig. Steul (66) hatte im November 2016 sein Amt vorzeitig zur Verfügung gestellt. Regulär hätte seine Amtszeit im März 2019 geendet. Steul leitet Deutschlandradio seit April 2009.